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Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta ölü buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 07:24, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 07:26
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Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu

Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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