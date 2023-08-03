Depremzede işçi döndü bölge sanayii canlandı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde sanayi toparlandı. Bölgede bazı firmalar deprem öncesi üretim kapasitesini yakalarken bazı firmalar da şubat ayı kapasitesinin üstüne çıktı. Fabrikası depremde zarar gören firmalar ise yeni fabrikalarında üretimlerine başladı. Şehir dışına giden çalışanların birçoğu ise işlerinin başına döndü.

YENİ KADROLAR OLUŞTURULDU

Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, "Deprem zamanı farklı şehirlere giden işçilerin çoğu geri döndü. Dönmeyenleri firmalar anlayışla karşıladı. Onlarla sözleşmeler feshedildi ve yeni arkadaşlar kadrolara dahil oldu. Yeni kadrolar ile birlikte Antakya OSB'de bulunan 5 firma deprem öncesi kapasitesinin üzerine çıktı. Deprem öncesinde OSB'de 2 bin 700 personel bulunurken şu anda 3 bin personel istihdam ediliyor" ifadesini kullandı.

77 FİRMA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gıda, makine, metal, plastik sanayi, tekstil ve birçok farklı sektörün fabrikalarının bulunduğu deprem bölgesinde hasar gören fabrikalar farklı yerlere taşınarak üretime başladı. Biçer, OSB'lerindeki tüm firmaların yeniden üretime geçtiğini belirtirken şöyle konuştu: "Depremin ardından Antakya OSB'deki firmalar çok fazla maddi ve manevi zarar gördü. Ama şu anda bu OSB'deki 77 firma da üretime geçti. Bu firmaların tamamına yakını eski üretim kapasitesini yakalarken 5 firma da deprem öncesindeki üretim kapasitesinin üzerine çıktı. Bu sayede yüzde 10'luk bir üretim ve istihdam artışı oldu."

3 AYA KADAR REKOR HEDEFİ

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ambalaj üretimi yapan Orhan Oduncu, günlük işleme kapasitelerinin deprem öncesini yakaladıklarını belirtti. Oduncu şu açıklamayı yaptı: "Deprem öncesinde 2.5 ton plastik işleyebiliyorduk, şu anda bu rakamı yakaladık ve 2.6 ton polimer işleme kapasitesine yaklaştık. Eylül- ekime kadar 3 aylık bir süreç içerisinde günlük 4 ton polimer işleyebilecek hale gelerek yeni bir rekor kıracağız. Ancak deprem bölgesindeki insanların azalmasından dolayı yurt içi satışlar azalırken yurt dışına satışımız çoğaldı. İskenderun limanının açılması ve Mersin limanına ulaşımın rahatlamasıyla birlikte lojistik sorunumuz da çözüldü."

Ağır hasarlı fabrika yeniden hizmete geçti

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 74 yıldır ve 3 nesildir sızdırmazlık ekipmanları üreten Yetişen Kauçuk firmasının Genel Müdürü İhsan Yetişen şunları söyledi: "Şu anda üretim kapasitesi yüzde 80'in üzerine çıktı. Yeni makinelerimiz geldiğinde 1 buçuk aya kadar eski kapasitemizin üzerine çıkarız. Fabrikamızda 210 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 85'i eski çalışanlarımız. Ağır hasar alan fabrikamızı 3 ay sonra işler hale getirdik. Bu başarıda en büyük pay çalışma arkadaşlarımızın."

Deprem öncesi kapasite aşıldı

'Cazibe Merkezleri' programı kapsamına deprem illerinin dahil edildiğini hatırlatan çelik yapı sistemleri üretimi yapan Doğan Yazıcı da, "Acil yapı ihtiyaçlarında çelik yapı sektörüne fazlasıyla talep söz konusu. Hem cazibe merkezleri programı hem de sektörümüze duyulan acil ihtiyaç nedeniyle deprem öncesi kapasitemizin neredeyse 2 katına çıktık ve çalışan sayımızı 1 buçuk katına çıkardık" dedi.