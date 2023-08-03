Depremzede işçi döndü bölge sanayii canlandı

Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Depremzede işçi döndü bölge sanayii canlandı

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge illerinde çarklar yeniden dönmeye başladı. Bölge sanayiinin canlanmasında yeni fabrikalar kadar depremzede işçilerin dönmesi de etkili oldu. Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, hem üretim hem de işçi sayısının deprem önce rakamlara ulaştığını, bazı firmalarda ise bu seviyelerin de aşıldığını açıkladı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 08:10, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 08:20
Yazdır
Depremzede işçi döndü bölge sanayii canlandı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde sanayi toparlandı. Bölgede bazı firmalar deprem öncesi üretim kapasitesini yakalarken bazı firmalar da şubat ayı kapasitesinin üstüne çıktı. Fabrikası depremde zarar gören firmalar ise yeni fabrikalarında üretimlerine başladı. Şehir dışına giden çalışanların birçoğu ise işlerinin başına döndü.

YENİ KADROLAR OLUŞTURULDU

Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, "Deprem zamanı farklı şehirlere giden işçilerin çoğu geri döndü. Dönmeyenleri firmalar anlayışla karşıladı. Onlarla sözleşmeler feshedildi ve yeni arkadaşlar kadrolara dahil oldu. Yeni kadrolar ile birlikte Antakya OSB'de bulunan 5 firma deprem öncesi kapasitesinin üzerine çıktı. Deprem öncesinde OSB'de 2 bin 700 personel bulunurken şu anda 3 bin personel istihdam ediliyor" ifadesini kullandı.

77 FİRMA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gıda, makine, metal, plastik sanayi, tekstil ve birçok farklı sektörün fabrikalarının bulunduğu deprem bölgesinde hasar gören fabrikalar farklı yerlere taşınarak üretime başladı. Biçer, OSB'lerindeki tüm firmaların yeniden üretime geçtiğini belirtirken şöyle konuştu: "Depremin ardından Antakya OSB'deki firmalar çok fazla maddi ve manevi zarar gördü. Ama şu anda bu OSB'deki 77 firma da üretime geçti. Bu firmaların tamamına yakını eski üretim kapasitesini yakalarken 5 firma da deprem öncesindeki üretim kapasitesinin üzerine çıktı. Bu sayede yüzde 10'luk bir üretim ve istihdam artışı oldu."

3 AYA KADAR REKOR HEDEFİ

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ambalaj üretimi yapan Orhan Oduncu, günlük işleme kapasitelerinin deprem öncesini yakaladıklarını belirtti. Oduncu şu açıklamayı yaptı: "Deprem öncesinde 2.5 ton plastik işleyebiliyorduk, şu anda bu rakamı yakaladık ve 2.6 ton polimer işleme kapasitesine yaklaştık. Eylül- ekime kadar 3 aylık bir süreç içerisinde günlük 4 ton polimer işleyebilecek hale gelerek yeni bir rekor kıracağız. Ancak deprem bölgesindeki insanların azalmasından dolayı yurt içi satışlar azalırken yurt dışına satışımız çoğaldı. İskenderun limanının açılması ve Mersin limanına ulaşımın rahatlamasıyla birlikte lojistik sorunumuz da çözüldü."

Ağır hasarlı fabrika yeniden hizmete geçti

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 74 yıldır ve 3 nesildir sızdırmazlık ekipmanları üreten Yetişen Kauçuk firmasının Genel Müdürü İhsan Yetişen şunları söyledi: "Şu anda üretim kapasitesi yüzde 80'in üzerine çıktı. Yeni makinelerimiz geldiğinde 1 buçuk aya kadar eski kapasitemizin üzerine çıkarız. Fabrikamızda 210 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 85'i eski çalışanlarımız. Ağır hasar alan fabrikamızı 3 ay sonra işler hale getirdik. Bu başarıda en büyük pay çalışma arkadaşlarımızın."

Deprem öncesi kapasite aşıldı

'Cazibe Merkezleri' programı kapsamına deprem illerinin dahil edildiğini hatırlatan çelik yapı sistemleri üretimi yapan Doğan Yazıcı da, "Acil yapı ihtiyaçlarında çelik yapı sektörüne fazlasıyla talep söz konusu. Hem cazibe merkezleri programı hem de sektörümüze duyulan acil ihtiyaç nedeniyle deprem öncesi kapasitemizin neredeyse 2 katına çıktık ve çalışan sayımızı 1 buçuk katına çıkardık" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber