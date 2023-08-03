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Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor

Otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. Galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorunu ortadan kalkarken, fiyatlarda 3 haftadır artış yaşanmıyor. Hatta yer yer düşüşler de gözlemleniyor. Bakanlık, tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetlerin takip edildiği, vatandaşı mağdur edenlere karşı ilave başka tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 08:22, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 08:42
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Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasındaki fahiş fiyatların ve stokçuluğun önüne geçmek adına piyasa bozucu faaliyetleri yakından takip ediyor. Aynı zamanda vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar da devreye alınıyor. Atılan adımlar sayesinde araç piyasasında düşüş seyri başlarken, araç bayilerinde liste fiyatlarına dönüş başladı. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir" denildi.

SIFIR ARACA ERİŞİM SORUNU ORTADAN KALKTI

Bakanlığın açıklamasında, son düzenleme olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı bilgisi verildi. Bu düzenlemelerin etkisiyle araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı vurgulanırken, fiyatlarda düşüş beklentisinin ağırlık kazandığı kaydedildi. Söz konusu açıklamada, "İkinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan, bu düzenlemeler galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır" ifadelerine yer verildi.

STOKÇULUĞA SIKI TAKİP

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın göreve geldiği ilk günlerde sinyallerini verdiği düzenlemelerle ilgili, Bakan Bolat'ın başkanlığında otomotiv sektörü ve tüm paydaşlarının katılımıyla birçok istişare ve toplantı yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, bu görüşmelerde ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci el araç satışları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili birçok düzenleme yapıldığı, stokçuluğa ciddi darbe indirecek düzenlemelerin uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bakanlık yasa dışı oto satışı yapanların bildirilmesini isterken, vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağını ve ilave tedbir ve düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Satışlarda temmuz rekoru

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti ve rekor kırmaya devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı temmuz verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adede yükseldi. Otomobil satışları yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 yükselerek 26 bin 543 adede ulaştı. Satış adetleri son 10 yılın temmuz ayı ortalamaları dikkate alındığında otomotivde yüzde 83,1, otomobilde yüzde 79,5, hafif ticari araçta yüzde 95,7 yukarıda gerçekleşti.

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