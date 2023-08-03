TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ana gündem maddesi ise Yaşar Güler'in bakan olmasıyla boşalan Genel Kurmay Başkanlığına seçilecek isim olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI BELLİ OLUYOR

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

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Güler'in bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.

TERFİ VE ATAMALAR

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.