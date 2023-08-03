Çiftçi tarladan dert biçti: Buğday, tüccarın insafına kaldı

Buğday üretimi rekora koşuyor. Hasadın tamamlanmak üzere olduğu buğday ve arpada beklentilerin üzerinde rekolte artışı söz konusu. Elde edilen ürünün, bütün tahminleri geride bırakarak 21 milyon tonu aşması bekleniyor.

Sezon öncesinde Ulusal Hububat Konseyi 2022-2023 sezonu için 20 milyon ton öngörüsünde bulunurken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 20 milyon 500 bin ton buğday, 8 milyon 600 bin ton rekolte tahmini bulunuyordu. Rekoltenin yüksek olması, dünyada yaşanan gıda krizi sebebiyle büyük önem taşıyor ve umut veriyor ama madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, bazı uygulamaların hububat üretimini sürdürülebilir olmaktan çıkardığını görüyoruz.

ÖMER TEMÜR