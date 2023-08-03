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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 7.296,00 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 10:10, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 10:11
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,46 puan artışla ve yüzde 0,52 değer kazanarak 7.296,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigortacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artarak 7.258,64 puanla rekor seviyeden kapanırken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.336,11 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün temmuz ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.500 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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