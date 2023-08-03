Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,43 çıktı. Memurların aldığı zam ilk aydan erimiş oldu.

Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı. Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı.

MEMURLARIN ALDIĞI ZAM İLK AYDAN ERİDİ

Memurlar 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. Bir ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını eritmiş oldu.

Enflasyon farkı şimdiden oluştu. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasonu memurların alacağı enflasyon farkını netleştirmiş olacak.