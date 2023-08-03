Milli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 108'inci Kaymakamlık Kursu eğitim programına katılarak akademik ve bürokratik alanlardaki tecrübelerini kaymakam adaylarıyla paylaştı.

Görev yapacakları bölgelerde yaşayabilecekleri sorunlara karşı kaymakam adaylarına karamsarlığa düşmemeleri ve umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye eden Tekin, adayların alçakgönüllü ve iletişime açık olmalarını istedi.

Tekin, "Millete hizmet yolunda oturduğunuz koltuklardan güç alan değil, oturduğunuz makamlara itibar katan çalışmalarla hizmet ettiğiniz takdirde çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayatta sizi üzecek, çalışmalarınızı sekteye uğratacak olaylara karşı yılgınlık göstermeden sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirin. Allah, iyi niyetle milletine hizmet etmek isteyenlerin yolunu açıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında eğitimden sağlığa, emniyetten kalkınmaya en önemli kamu görevlerinden birinin emanetini omuzlayacak genç kaymakam adaylarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tekin, kura çekerek yeni görev yerlerine atanacak kaymakamlara başarılar diledi.