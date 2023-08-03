Milli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştu

Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
'Çok büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 TL'ye simit yiyebiliriz'
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
Halkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklama
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
TOGG'dan büyük başarı: Elektrikli Suv'da lider oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Borsa İstanbul'da çifte rekor
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Şirketten açıklama: 'Atatürk' dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotivde fiyat artışı durdu
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP, Akbelen için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 300 bine yükseldi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Narlıdere Belediye Başkanı beyin kanaması geçirdi
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Bakan açıkladı...İstanbul depremi hazırlığı için TBMM olağanüstü toplanabilir
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Marketlerin ödeyeceği poşet ücreti arttırıldı, tüketici yine 25 kuruş ödeyecek
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Otomotiv satışları rekor kırdı; yüzde 115 arttı
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
ABD'nin tekelini Türkiye kırdı
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Ali Yalçın'dan 'toplu sözleşme' sürecinde açıklamalar
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam geldi
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Türk Kabin Memuru,Hollanda'ya inince sığınma başvurusunda bulundu
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Aldıkları zammı duyan işçiler Başkan'ı omuzlarda taşıdılar
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına tecrübe paylaşımında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 10:35, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 10:36
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 108'inci Kaymakamlık Kursu eğitim programına katılarak akademik ve bürokratik alanlardaki tecrübelerini kaymakam adaylarıyla paylaştı.

Görev yapacakları bölgelerde yaşayabilecekleri sorunlara karşı kaymakam adaylarına karamsarlığa düşmemeleri ve umutsuzluğa kapılmamalarını tavsiye eden Tekin, adayların alçakgönüllü ve iletişime açık olmalarını istedi.

Tekin, "Millete hizmet yolunda oturduğunuz koltuklardan güç alan değil, oturduğunuz makamlara itibar katan çalışmalarla hizmet ettiğiniz takdirde çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Hayatta sizi üzecek, çalışmalarınızı sekteye uğratacak olaylara karşı yılgınlık göstermeden sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirin. Allah, iyi niyetle milletine hizmet etmek isteyenlerin yolunu açıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında eğitimden sağlığa, emniyetten kalkınmaya en önemli kamu görevlerinden birinin emanetini omuzlayacak genç kaymakam adaylarıyla tecrübe paylaşımında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tekin, kura çekerek yeni görev yerlerine atanacak kaymakamlara başarılar diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber