Dolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

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