Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü Feris ile Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah el Muhammed (43), Ayşe el Ramadan (38), Usame el Muhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in (57) öldüğünü belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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