Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya ziyaret
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek 7. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili bilgi verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 13:10, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 13:17
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Sağlık-Sen'in hazırladığı tekliflerle
ilgili Bakan Koca ile istişarede bulunuldu.
Ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca Genel Başkan Doğan, yakın zamanda Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta Sağlık-Sen'in toplu sözleşme teklifleri arasında yer alan sorunlara dikkat çekmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Koca da süreci yakından takip ettiğini belirterek ziyaretten dolayı Sağlık-Sen heyetine teşekkür etti.