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Diyarbakır'da sağlık çalışanları meslektaşlarına yönelik saldırıyı protesto etti

Diyarbakır'da sağlık çalışanları, görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine, trafikte yol verme tartışması nedeniyle yapılan ve 4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırıya basın açıklaması ve oturma eylemiyle tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 15:03, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 15:02
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Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde bir araya gelen sağlık çalışanları "Şifa veren ellere vefa" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sebebi ne olursa olsun asla bir çözüm olmadığını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak sahanın her alanında vatandaşlara hizmet etmek için var olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Ensarioğlu, "Şiddet uygulayanlar inşallah hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve İl Müdürümüzün bu konuda ki duyarlılığını biliyoruz." dedi.

Ensarioğlu, bu şiddeti sadece 4 sağlık çalışanına değil tüm sağlık çalışanlarına yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ettiklerini dile getirerek, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadıklarını ifade etti.

Saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, "Şiddet bizi asla görevimizden alıkoyamaz. Bu basit bir yaralama değil bu hayata kastetmektir ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanları daha sonra bir süre oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine önceki gün trafikte yol verme tartışması nedeniyle saldırıda bulunulmuş, 4 sağlık çalışanı yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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