'Karataş Kaymakamlığı haksız işgalden vazgeçmelidir'

Adana Karataş İlçe Kaymakamlığı farklı bir binada hizmet verirken, mevcut binanın hizmet gereklerini karşılayamadığı bahanesiyle mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan Karataş İlçe Müftülük Hizmet binasına el koymuş ve müftülük hizmetlerini de engellemiştir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişisi olan Diyanet Vakıfına ait söz konusu binanın Karataş Kaymakamlığı tarafından haksız bir şekilde işgal edilmesinin başta 5442 sayılı kanun ve Anayasasın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına da açıkça aykırı olduğunu söyledi.

Diyanet Vakfı'nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmadığını, dolayısıyla bir kamu kurumu olan kaymakamlığın söz konusu binaya her ne sebeple olursa olsun izinsiz bir şekilde yerleşemeyeceğini belirten Yıldız, "İlçede devleti temsil makamındaki kaymakamlık yetkim var diye özel hukuk tüzel kişisi olan Diyanet Vakfı'nın malını gasp edemez. Böyle bir karar almak devlet adabıyla bağdaşmaz. Bu yanlış uygulamadan ve gasptan bir an önce vazgeçilmelidir." İfadelerine yer verdi.

Gerekli yazışmaların yapılmasına ve Karataş Kaymakamlığı'ndan binanın tahliye edilerek müftülüğe teslim edilmesi istenmesine rağmen Karataş Kaymakamlığı'nın haksız işgaline devam ettiğinin altını çizen Yıldız "Söz konusu binanın mülkiyeti Diyanet Vakfına aittir. Vakıf malı rızasız bir şekilde gasp edilemez. Karataş ilçe kaymakamlığını bir an önce bu haksız gasptan vazgeçerek binanın tahsis edildiği kurum olan Karataş müftülüğüne teslim etmesini bekliyoruz. Müftülük hizmetlerini de engelleyen bu gasptan biran önce vazgeçilmelidir. Yapılan bu hukuksuz uygulama konusunda Adana Valiliğimizi ve İçişleri Bakanlığımızı göreve davet ediyoruz.