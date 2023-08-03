Kayseri'de 13 gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi ölü bulundu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Ardından öğrenci belgesini yenilemek için eğitim gördüğü fakülteye giden Tekin bir daha dönmedi.

Tekin'in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişiden oluşan ekip, Tekin'in bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı.

Tekin, viyadük altındaki dere yatağında ölü bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sedyeyle ile alınan cenaze, iş makinesinin kepçesinde viyadük yoluna çıkarıldı.

Tekin'in cenazesi, otopsi için araçla hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tekin'in ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.