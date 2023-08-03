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CHP'den 'Disney +' hakkında basın açıklaması

"(Disney+'ın Atatürk dizisini yayımlamama kararı almasına ilişkin) Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım, örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 14:39, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 14:50
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına ilişkin, "Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım, örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz." dedi.

Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararını ve bu kararda Ermeni lobisinin girişimlerinin etkili olduğu iddialarını değerlendirdi.

Disney+ yöneticilerinin tutumunu, nefret suçuna ortak olmak olarak değerlendiren Öztrak, "Bu işin asıl sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesini ise hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, "Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik de eleştirilerde bulunan Öztrak, "Bir iş bulup çalışmayan zaten aç ama çalışan da aç. Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki asgari ücret her açıklandığında daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına düşüyor." dedi.

TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Öztrak, "TÜİK gerçekte 9 milyona yakın işsiz sayısını 3-3,5 civarında açıklıyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye 2023'te tüketici enflasyonunda dünyada 6. sırada"

Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da İstanbul Ticaret Odasına (İTO) göre yüzde 9,8, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubuna (EN-AG) göre yüzde 13,2 olan enflasyon, TÜİK'e göre yüzde 9,5 çıktı. İTO'nun yüzde 64, EN-AG'ın yüzde 123 dediği yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 48 oldu. TÜİK'in artık makyaj tutmayan rakamlarıyla bile aylık enflasyon temmuz aylarının rekorunu kırdı. Türkiye 2023'te tüketici enflasyonunda dünyada 6. sırada. Enflasyonun gelecek seyrini gösteren çekirdek enflasyon rakamlarındaki yıllık artış ise yüzde 60'a dayandı. Üretici enflasyonu bu ay yüzde 8'i aştı. Bütün bunlar, Merkez Bankasının yıl sonu için ilan ettiği yüzde 58 enflasyon hedefinin bile tutmasının zor olduğunu gösteriyor."

Tek ayda taze meyvelerin fiyatında yüzde 15,7, sebzelerin fiyatında yüzde 14, ekmek fiyatında yüzde 14,4'lük artış yaşandığını söyleyen Öztrak, "Ankara'da bir simit 10, bir fincan çay 15 lira oldu. Üç çocuklu bir aile her öğün çay-simit yese aylık 11 bin 250 lira eder. Asgari ücretten eline 152 lira kalır. 152 lirayla kira mı ödenecek, fatura mı, çocukların okul masrafı mı?" dedi.

Öztrak, "Bunların niyeti seçimlere kadar top çevirmek, artır maaşı, ücreti, aylığı, milletin ağzına bir parmak bal çal, sonra artır vergiyi, yap zamları, bas parayı, azdır enflasyonu, vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle al, yandaşına ver. Bu teker böyle döner mi? Bir süre dönebilir ama tekerin her devrinde jant yamulur, şanzıman düşer, motor yatakları dağılır, sonunda ekonomi arabası pert olur." ifadelerini kullandı.

- "Enflasyonla bu şekilde mücadele edilmez"

Öztrak, açıklamalarının ardından, bir gazetecinin enflasyona ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak ama ardından da ekliyorlar, Türkiye istikrara 2025 yılında kavuşacak. Enflasyonla bu şekilde mücadele edilmez. Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olmuştur. Dolayısıyla bu 'Ben enflasyonla mücadele etmeyeceğim' demenin bir başka ifadesi diye düşünüyorum."

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