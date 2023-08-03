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Kartlı ödemeler Haziran'da yüzde 109 arttı

Kartlı ödeme tutarı haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL oldu. Bir önceki ay kartlı ödeme tutarı 625,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 15:36, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 15:37
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Kartlı ödemeler Haziran'da yüzde 109 arttı

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 108,3 milyon, banka kartı sayısı 178,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 79,8 milyon adet oldu. 2022 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 366,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 638,7 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 514,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 113,2 milyar TL'sinde banka kartları, 10,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 112, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 100 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 98 oldu.

Mağaza içi yapılan her 10 kartlı ödemeden 7'si temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 174 milyar TL oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,3 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 736 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 510 milyon adedinde banka kartları, 81 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi ve banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde, büyüme oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 oldu.

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