KKM hesaplarında yeni rekor: 3,1 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 73,9 milyar TL'den 3 trilyon 132 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 252,7 milyar TL'den 10 trilyon 539,5 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 388 milyar TL'den 12 trilyon milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 401,1 milyar TL'den 1 trilyon 412,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 807,3 milyar TL'den 839,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 170,5 milyar TL olarak kaldı.