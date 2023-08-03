Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Caner Ç'nin yanı sıra maktulün annesi Necla Ç. (55) ve üvey babası Necmi Ç'yi (66) Ankara'ya kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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