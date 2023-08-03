FETÖ üyesi ihraç emniyet müdürü, jandarmadan kaçamadı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Hatay İlamat ve İnfaz Burosunun 2023/4560 sayılı kararı gereği FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ve KHK ile ihraç olan emniyet müdürü Talas ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.