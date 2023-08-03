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2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Daha önce tutuklanan şüpheliyle birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan adliye önünde hareketlilik de yaşandı, bağırmaya başlayan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 17:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 18:02
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2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Daha önce tutuklanan 1 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan şüpheliler Azat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer, "nitelikli kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Servet Özer ve Azat Özer'in kendilerine ait bir inşaat alanında saklandığı ifade edildi.

Bir başka zanlının ise tekneyle kaçmaya hazırlık yaptığı, harekete geçmeye fırsat bulamadığı belirtildi.

Yaşananların arka planıyla ilgili alacak-verecek meselesi, daha önceki bir tartışmaya dayanan silahlı yaralama olayı gibi iddialar gündeme geldi.

ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Bu arada şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı.

Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

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