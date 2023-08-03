Kazada tırın camından giren demir çubuklar 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
Batman'da bir tır, üzerinde demir çubuklar olan kamyonete çarptı. Kazada demir çubukların tırın camından içeriye girmesi sonucu 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 18:58, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 19:00
Olay, Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde hareketler sergileyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır, üzerinde demir çubukların bulunduğu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın camından içeriye giren demir çubuklar, 19 yaşındaki E.C.'nin başına isabet etti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.