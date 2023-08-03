Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 19:15, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 20:11
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.