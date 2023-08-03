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Bağcılar'da şapel keşfedildi: Üstünde okul, etrafında işyerleri var

İstanbul, tarihi mirasının zenginliğiyle şaşırtmaya devam ederken bu kez de Bağcılar'da bir şapel keşfedildi. Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmeyen tarihi yapı, korumasız ve metruk durumuyla dikkat çekerken arkeologlar bölgede kazı yapılmasını öneriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 20:05, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 20:06
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Bağcılar'da şapel keşfedildi: Üstünde okul, etrafında işyerleri var

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un pek çok yerinden tarihi yapı çıkıyor. Bağcılar'da ise bir okulun bahçesinin altında şapel keşfedildi. Kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmeyen tarihi yapı, korumasız ve metruk durumu dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde uzaktan bakınca dehlizi andıran bu yapı, İstanbul'un unutulmuş tarihi noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Konuya ilişkin konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, " 3 yapının birleştiği dünyadaki tek yer olabilir. Ben bunu haritalarla araştırma yaparken keşfettim" dedi.

"3 yapının birleştiği dünyadaki tek yer olabilir"

Tarihi şapel hakkında konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Arkamızdaki eser çoğu kaynakta şapel olarak gözüküyor. Osmanlının son dönemine ait 1912 yılına ait harita var. Bu haritada ise ayazma olarak gözüküyor. Oradaki halk 30 yıl önce burayı çeşme olarak kullanmışlar. Bazı kişiler ise buranın altında bir tünel olduğu ve bu tünelden su aktığını bahsettiler. 3 yapının birleştiği dünyadaki tek yer olabilir. Ben bunu haritalarla araştırma yaparken keşfettim. Gelip görmek istedim. Eski dönemden burayla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Gelip gördüm gerçekten şapel mimari belirtisi var. Osmanlının son döneminde burada yaşayan Rumlar yaptı. Eserin yüzde 90'lık kısmı okulun bahçesinin altında kalıyor. Yüzde 10'luk kısmı kaldırımda kalmış durumda. Önceden insanlar giriyormuş bunun için önünü bir demirle kapatmışlar. Burada detaylı bir arkeolojik kazı yapılması lazım. Bu yapıya ait farklı parçalar bulunabilir. Günümüz seviyesine getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

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