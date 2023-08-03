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Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Gürak, 15 Temmuz'da 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 22:07, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 22:35
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde gerçekleştirilen terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı 3 saat sürdü. Beştepe'de yapılan toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademelerinde değişiklikler oldu.

Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak atandı. 1960 yılında, Mardin'de doğan Gürak, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldu ve topçu birliklerinde görev yaptı. 1985 yılında Kara Havacılık Okulunu bitiren Gürak, 1990 yılında Kara Harp Akademisinden, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Kurmay subay olarak çeşitli karargah ve birliklerde görev yapan Gürak, 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede; 2006-2008 yılları arasında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında da Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevlerini yürütürken, 2010 yılında Tümgeneral rütbesine yükseltildi. Bu rütbede; 2010-2013 yılları arasında Kara Harp Akademisi Komutanlığı, 2013-2014 yılları arasında Kara Havacılık Okul Komutanlığı, 2014-2015 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı görevlerini yürüten Gürak, 2015 yılında Korgeneral rütbesine yükseldi. Korgeneral rütbesiyle 2015-2016 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı, 2017-2018 yılları arasında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2020 yılında Orgeneral rütbesine yükselen ve 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atanan Gürak, 3 yıl süreyle bu görevi yürütmesinin ardından 3 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyasına ve Güney Kore Milli Güvenlik Liyakat Nişanı'na sahip olan Gürak, 23 Aralık 2020'de vefat eden Zerrin Gürak ile evli, iki çocuk ve bir torun sahibidir. Genelkurmay Başkanlığına atan Gürak, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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