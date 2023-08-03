Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yaylı köyünde evinin önünde bisiklet süren çocuk, yoldan geçen tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 22:36, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 22:37
Olay, Yaylı köyünde meydana geldi. Bisiklet süren 4 yaşındaki Resul Işık, köyün içinden geçmekte olan tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.