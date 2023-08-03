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Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'de terör propagandasına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK yandaşlarının Strazburg'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) terör propagandası yapmasına tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2023 23:04, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2023 23:04
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Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'de terör propagandasına tepki

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Strazburg'ta terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine engel olunmaması bir skandaldır. Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propagandasına izin verilmesi hukuksuzluktur. Avrupa ülkeleri, gösteri ve ifade özgürlüğü adı altında gerçekleştirilen terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini önleyecek tedbirleri acilen almalı, ülkelerinde gerçekleşen hukuksuzluklara son vermelidir" ifadelerine yer verdi.

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