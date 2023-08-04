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4 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

4 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 00:06, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 00:08
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4 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İskenderun Belediyesini, Hatay Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Hatay/09.00-14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Merkez Camisi'nde, Hafızlık İcazet Töreni'ne katılacak, cuma namazı kıldıracak, hutbe irad edecek.

(Yalova/10.30/13.14)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na ve Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın şöhretler maçı etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/19.00)

2- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na Samsun-Çorum arasındaki 4. etap mücadelesiyle devam edilecek.

(Samsun/09.00)

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