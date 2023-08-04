Dolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9770'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 26,9900'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,5750'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 34,3140'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,0950 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.