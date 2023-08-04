Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
AK Parti, 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
İstanbul'da yatırımcılarla buluşma
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
40 üniversite bünyesinde 52 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
TBMM'den sınav duyurusu yapıldı
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MB'nin net rezervlerinde hızlı düşüş: 2,8 milyar dolar
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinin son günü yarın
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak kimdir?
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
İzmir'de 'yanlış kanser teşhisi' iddiasına soruşturma
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı yabancıya vatandaşlık' kararı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
MEB'den 9. sınıfa başlayacak öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitabı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'u toplantıya çağırdı
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
2 gencin öldürüldüğü tekel bayisi baskınında 3 tutuklama daha
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Yıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak oldu
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Temmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbetti
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Enflasyon ne zaman düşmeye başlayacak? Bakan Şimşek tarih verdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya son 2 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
Ali Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
TSK'nın yeni Genelkurmay Başkanı belli oluyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
Sıfır araç sorunu çözüldü: Fiyatlar normale dönüyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Bekçi, evinde ağzı ve burnundan kan gelmiş halde bulundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Bu işlemlerden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri elde edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 11:03, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 11:07
Yazdır
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ülke genelinde temmuzda 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi, 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Temmuz'da 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 106 bin 701'ini konut, 49 bin 35'ini arsa, 87 bin 414'ünü tarla, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Temmuzda kayda geçen işlemler, 208 bin 424 gayrimenkul satışının yapıldığı haziran ayına göre yaklaşık yüzde 32 arttı.

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul oldu.

İstanbul'u 16 bin 688 satışla Ankara, 12 bin 139 ile İzmir, 10 bin 50 ile Konya, 9 bin 675 ile Bursa, 8 bin 775 ile Antalya, 7 bin 176 ile Gaziantep, 7 bin 135 ile Tekirdağ, 7 bin 110 ile Balıkesir, 6 bin 402 ile Mersin takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber