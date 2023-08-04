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Altının gram fiyatı 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 11:07, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 11:08
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Altının gram fiyatı 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.678 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 1.678 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.933 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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