Instagram'dan spam mesajlara önlem: Artık mesaj istekleri sınırlandırılacak

Instagram, istenmeyen mesajları engellemek amacıyla fotoğraflara ve metinlere yeni sınırlar getiriyor.

Sosyal ağ, diğer şeylerin yanı sıra, onları takip etmiyorsanız gönderenleri tek bir mesajla sınırlamayı sağlayan daha katı mesaj isteği politikalarını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Artık sizin takip etmediğiniz ve size mesaj gönderen kullanıcının birden fazla mesaj gönderebilmesi için sizin mesaj isteğini kabul etmeniz gerekecek.

Öte yandan takip etmediğiniz kullanıcılar artık fotoğraf, video veya sesli mesaj gönderemeyecek.

Instagram yeni DM kısıtlamalarını Haziran ayı sonunda test etmeye başladı.

Şirketin halihazırda spam ile mücadele etmek için, sakıncalı anahtar kelimeler ve emoji içeren mesajları gizleyen "Gizli Kelimeler" aracı da dahil olmak üzere bazı araçların yer aldığı kaydedildi.