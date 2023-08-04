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Boğaziçi Üniversitesi yurt krizi meclis gündemine taşındı

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, üniversite gençliğinin eğitim hakkını etkileyen Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan yurt krizini meclis gündemine taşıdı. Doğan 20 Temmuz'da açıklanan, 2023 - 2024 akademik yılı hazırlık ve lisans öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarına göre, 1500 kadar öğrenci açıkta kaldığını kaydetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 09:02, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 11:30
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Boğaziçi Üniversitesi yurt krizi meclis gündemine taşındı

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan yurt krizini meclis gündemine taşıdı. Doğan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi, 2 yıl önce yapılan kayyum rektör atamasından sonra akademik başarılarından ziyade toplum vicdanını yaralayan, akademik özgürlük ile üniversite kurumunun özerkliğini tamamen zedeleyen haberlerle gündeme geldiğini söyledi.

1500 kadar öğrenci açıkta kaldı!

Doğan, "20 Temmuz'da açıklanan, 2023 - 2024 akademik yılı hazırlık ve lisans öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarına göre, 1500 kadar öğrenci açıkta kaldı. Basına yansıyan bilgiler ve öğrencilerin beyanlarına göre; yurt bursuna sahip öğrenciler ve depremzede öğrenciler öncelik hakkına sahip oldukları halde herhangi bir yurda yerleşemediler" dedi.
Doğan, Boğaziçi Üniversitesi kayyum yönetimi, Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, okulda güçlendirme çalışmaları yapmaya başlamış ve bir süredir devam eden bu çalışmalar kapsamında okulun 12 yurdundan 5'i kullanıma kapatmıştır.

Yurtların adil ve eşit bir şekilde dağıtılmadığını iddia eden öğrenciler olduğunu dile getiren Doğan, "akademisyenlerin organize ettiği Boğaziçi Nöbetlerine" katılan bazı arkadaşlarının fotoğraflarının sivil polisler tarafından çekildiğini ve bu kişilerin hiçbirine yurt çıkmadığını anlatıyorlar" dedi.

Doğan, Gençlik ve Spor Bakanlığına şu soruları yöneltti;

1. Yurt kuralarında seçilme kıstasları nelerdir? "Boğaziçi Nöbetlerine" katılan bazı öğrencilere kasıtlı olarak yurt çıkmadığı iddiası doğru mudur?
2. Güçlendirme çalışmaları, deprem riskinin yüksek olduğu İstanbul gibi kentlerde hayati önem taşımakta ancak bu çalışmalar, kayyum rektörlüğün yaptığı gibi tepeden inme ve şeffaf olmayan yöntemlerle yapılmamalıdır. Güçlendirmenin hangi binaya ve nasıl yapılacağına kim karar vermektedir?
3. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2019 yılında yapımı bitmiş yurdu/lojmanı hangi gerekçelerle yıkılmak istenmektedir?
4. Güçlendirilecek binaların yıkım ve yeniden inşa takvimleri ile ilgili süreçler ve yerine yapılacak binanın planı, ihale koşulları, müteahhidi neden üniversite bileşenleriyle paylaşılmamaktadır?
5. Adında "gençlik" olan Bakanlığınızın, acil/kısa vade, orta ve uzun vadeli planları ile hemen devreye girecek öğrencilerin sorunlarını çözecek uygulama projeleri var mı?
6. Kayyum rektörlük ortaya çıkan kamu zararını ve öğrencilerin mağduriyetlerini nasıl tazmin edecektir?
7. Basına yansıyan öğrenci beyanlarında ifade edilen, üniversiteye yakın cemaat ve bu cemaatlerin yurt faaliyetleri ile öğrencilerin aldıklarını iddia ettikleri telefonlar konusunda ilgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği yaparak, inceleme başlattınız mı? Öğrencilerin telefonlarına nasıl ulaşıldığı vahim bir iddia, araştırıldı mı?

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