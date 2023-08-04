İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 ilçede 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

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