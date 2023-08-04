İzmir'de İmam'ı darp eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir mescitte Kur'an kursu sırasında imamı darbettiği suçlamasıyla yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 13:46, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 13:47
Alınan bilgiye göre, dün Atatürk Mahallesi'ndeki Kuba Mescidi'ne giden F.Ç'nin Kur'an kursu veren imam O.M'yi darbederek hakarette bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan F.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İmam O.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tutuklanan F.Ç'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, birçok suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.