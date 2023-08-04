Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55 puan ve yüzde 0,76 değer kazancıyla 7.276,50 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 52,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün yurt dışında tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek haber akışı ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.400 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.