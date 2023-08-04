Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Putin'in ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

PUTİN'İN TÜRKİYE HAZIRLIKLARI

Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek.

PUTİN'İN AFRİKAYA'YA TAHIL VAADİ

Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

TSK'DA İLK KADIN AMİRAL

Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini tebrik ediyorum.