Nevşehir'de ırmağa düşen kardeş iki çocuk boğuldu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'a düşen biri 8, diğeri 9 yaşında iki kardeş boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 14:29, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 15:43
Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki Galip E. ile kardeşi 8 yaşındaki Hüseyin E, aileleriyle Kızılırmak kıyısında kahvaltı yaptı.
Irmak kenarında oynarken suya düşen kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Avanos Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kardeşlerden Galip E, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hüseyin E. de kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.