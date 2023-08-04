Muhtarlar, Valiye gitti: Akbelen'deki direnişi şikayet etti

Muğla'nın Milas ilçesi Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin etrafındaki mahallelerin muhtarları ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Toplantıda Akbelen Ormanı'nda maden sahası genişletme çalışması kapsamında ağaç kesimi yapılmasına yönelik eylemler konuşuldu. Muhtarlar, termik santrallerin enerji üretiminin yanında bölge ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu iddia ederek, yöredeki binlerce ailenin geçimini santrallerden sağladığını söyledi.

Vali "Provokasyon" dedi

Otobüsle dışarıdan gelen bazı kişilerin "Kendilerini yöre insanı gibi tanıtıp, onlar gibi giyinip konuşarak, santrallere karşı eylem yaptığını" öne süren muhtarlar, bölge halkının bu durumdan rahatsız olduğunu iddia etti.

Muhtarlar, 'köylülerin huzurunu kaçırdığını belirttikleri bu tür provokatif eylemleri asla onaylamadıklarını' söyledi.

Söz konusu alan hakkındaki kararın yargı tarafından verildiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, "Süreç boyunca çeşitli provokasyonlar sonucu kolluk kuvvetlerine yönelik tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar ilgili kurumlar tarafından başlatılmıştır. Bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere ve provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara rağmen bugüne kadar duyarlı davranan bölge halkına teşekkür ederim"dedi.