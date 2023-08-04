İki ilde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.