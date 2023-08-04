Kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, kazada 23 yaşındaki genç öldü

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devam eden yol bakım çalışmasından dolayı tek yönde sağlanan trafikte B.C. (59) yönetimindeki 03 YB 655 plakalı MNG kargo firmasına ait kamyonet ile M.A.K. (23) idaresindeki 34 GDK 194 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan M.C.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki otomobil sürücüsü M.A.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.