Denizin ortasında çevredekilere aldırış etmeden kadını dövdü

Şile Ağlayankayalar mevkiinde açıkta bulunan botun üzerindeki erkeğin yanındaki kadını dövmesi sahildeki kişiler tarafından görüntülendi.

Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu.

Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"SESSİZ KALDILAR"

Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövdüğünü dile getiren görgü tanığı Mustafa Savaş, "Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu. Ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar." dedi.

Çevredekilerin müdahale etmememesine tepki gösteren Savaş, "Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler." ifadelerini kullandı.