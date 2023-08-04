Karabük Valiliği'nden 'Okullar depreme hazır değil' haberlerine yalanlama

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde bulunan 204 okul ve kurumun 154 müstakil binada hizmet verdiği belirtildi. 154 okul ve kurum binasından 2007 yılında yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" öncesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 66 bina için deprem dayanıklılık testi yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Adı geçen yönetmeliğin yayımlanması sonrasında inşa edilen eğitim tesislerimiz yeni yapım tekniklerine göre inşa edildiğinden ve halihazırda istenen normlara uygun olduğundan bu binalar için dayanıklılık testi yaptırılmamıştır. Deprem analizi yaptırılan 66 okul ve kurum binamızdan 47'sinin güçlendirilmesine, 19 tanesinin ise yıkımına ve yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Yeniden yapımına karar verilen 19 okul ve kurum binamızdan 18'inin yıkımı tamamlanmış olup, bazılarının inşaatı bitirilmiş, bazılarının ise inşaatı devam etmektedir. 1 okulumuz ise boşaltılmış, yıkım ihalesi sürecindedir. Bu okulumuzun binası da en kısa sürede yaptırılacaktır. Haberde belirtildiği gibi yıkılacak 19 okul ve kurum binamız olmayıp, 1 okulumuz kalmıştır. Güçlendirilmesine karar verilen 47 okul ve kurum binamızdan 28 okul ve kurum binamızda güçlendirme çalışmaları ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamlanmıştır. Geriye kalan 19 okulumuzda ise ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak güçlendirmeye esas analiz ve proje çalışmaları devam etmektedir" denildi.