Van'da uçurumdan atlayan 130 koyun öldü

Yaylada sürü halinde otlayan koyunlardan en öndeki kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark etmeyerek düştü.

Bu sırada sürüdeki diğer koyunlar da onu takip edip 70 metrelik uçurumdan atladı. Duruma müdahale eden çobanın çabaları sonuç vermedi. Sürüdeki 150 koyundan düşen 130'u öldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptı.