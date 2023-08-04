İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 kişi öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 19:07, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 19:22
Hüseyin Uzun (56) yönetimindeki 06 FK 9058 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınları Gökal beldesinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Hüseyin Uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.