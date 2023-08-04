İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 kişi öldü

Sürücü Hüseyin Uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralandı.

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