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Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları 'toplu sözleşme' için bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen komisyon toplantısına katıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 19:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 19:35
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Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları 'toplu sözleşme' için bir araya geldi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı.

Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor.

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