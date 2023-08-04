Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları 'toplu sözleşme' için bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen komisyon toplantısına katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2023 19:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2023 19:35
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı.
Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor.