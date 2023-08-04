Adı yolsuzluğa karışan Turgutlu SYDV Başkanı tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılının Kasım ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne polis tarafından operasyon düzenlenerek, çok sayıda evrak ve dokümana el konulmuştu. İddiaların ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde vakıf müdürü T.Ş. geçici olarak izne ayrılmış ardından görevden alınmıştı.

Soruşturmada geçtiğimiz günlerde vakıf eski müdürü T.Ş. ile birlikte B.A., E.Ç, M.A, A.Ö, N.G, K.A, E.Y, A.U, N.Y, H.B, O.Ç. ve M.M. gözaltına alındı. Önceki gün hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden vakıf eski müdürü T.Ş. ile B.A., E.Ç. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A., A.Ö, N.G, K.A, E.Y, A.U, N.Y, H.B, O.Ç. ve M.M. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

"Nitelikli Dolandırıcılık-İhaleye Fesat Karıştırma-Devlet Malına Zarar Verme-Hırsızlık-Taşıt Kanuna Muhalefet" suçlarının işlendiği tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan aramada ele geçirilen; 1 tabanca ve 8 mermi ile bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.