Telefonda tartıştığı arkadaşını cami önünde vurdu

İddiaya göre alacak-verecek nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından iki arkadaş cami önünde buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Rüştü B., Serdal Y.'yi iki bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak'taki Veysel Karani Camii önünde meydana geldi. Olaydan bir saat önce Serdal Y. (39) ve arkadaşı Rüştü B. (40) Whatsapp'tan mesajlaşmaya başladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net