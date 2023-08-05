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Sarıgül'den Özgür Özel'in adaylık çıkışına sert tepki: Görevinden istifa et

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmaları sürüyor. Dün katıldığı bir yayında "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den sert tepki geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 09:10, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 09:12
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Sarıgül'den Özgür Özel'in adaylık çıkışına sert tepki: Görevinden istifa et

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları dur durak bilmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel değişimin fitilini ateşleyen isimler olarak öne çıkarken. Özel ve İmamoğlu'na en sert tepki ise Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.

Dün, değişim isteyenlerin seçim çalışmalarının başındaki isimler olduğunu söyleyen Sarıgül, İmamoğlu'nu hedef alarak "Değişim isteyenler, aslan parçaları siz zaten işin başındaydınız. Kaybın sorumlusu sizsiniz" diyerek tepki göstermişti.

"YENİDEN YENİLGİ YAŞAMAMASI İÇİN HER GÖREVE TALİBİM"

Sarıgül'ün bugün ise hedefindeki isim, CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu. Dün akşam Halk TV'ye konuk olan Özel, CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinerek bir kez daha genel başkanlığa talip olduğunu vurguladı. "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyen Özel'e Sarıgül'den sert tepki geldi.

"DELİKANLICA İSTİFA ET"

Partideki değişim seslerine kıza Sarıgül, Özel'in sözlerine de tepki göstererek, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.

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