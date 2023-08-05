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Astronotlar da hazır: Milli uzay roketi test uçuşunda uzaya çıktı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' kapsamında, 'Aya sert iniş' hedefi ile başlatılan milli ve özgün hibrit rokete ilişkin testler başarıyla devam ediyor. Roket, test için uzaya çıkarken, Ay aracı da yıl sonuna kadar tamamlanacak

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ağustos 2023 09:12, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2023 09:14
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Astronotlar da hazır: Milli uzay roketi test uçuşunda uzaya çıktı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' kapsamında, iki Türk astronotun eğitimlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülürken, 'Aya sert iniş' hedefi ile başlatılan milli ve özgün hibrit rokete ilişkin testler de devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda, milli ve özgün hibrit roketle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştirilmesi planlanan Ay Araştırma Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere yer verildi. Buna göre, Ay yörüngesi ve Ay yüzeyine ulaşması planlanan uzay aracı ve bu araç için geliştirilen hibrit itki sistemine yönelik testlere devam edildi.

Testlerde, hibrit uydu itki sisteminin yerde ateşleme testleri ile 260 saniye stabil yanması sağlandı. Ayrıca sonda roketi ile motorların uzay ortamında testi yapıldı.

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