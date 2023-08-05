Okul kayıtları açıldı şikayetler başladı!

Okullar yeni eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt parası, bağış tartışmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen sene ilk defa Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başladı. Okul yöneticileri bütçelerini kendileri planlamaya başladı.

Bu düzenlemeye rağmen kayıt için okulların yolunu tutan velilere müdürler ve okul aile birliği ekipleri IBAN numarası vererek para talebinde bulunmaya başladılar. İstanbul'da kayıt için 10 bin TL talep eden okul bile var. Kayıt parası isteyen müdürler 'Belirlediğimiz hesap numarasına para yatırdığınız zaman makbuzunuzla birlikte gelin' diyor. Bağış yapamayanların kaydı yapılmıyor.

MAHMUT ÖZAY-